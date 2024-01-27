Ангола разгромила Намибию и стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций

Сборные Анголы и Намибии в Буаке открыли плей-офф Кубка африканских наций.

Команды осторожно начали поединок, разведывая обстановку на поле. На 17-й минуте для ангольской команды случился неприятный момент. Голкипер Антилоп Неблу сыграл руками за границей штрафной площадки, за что увидел перед собой прямую красную карточку.

Несмотря на игру вдесятером, Ангола выглядела уверенно и ушла на перерыв при очень комфортном преимуществе. Под занавес тайма дубль оформил Желсон Дала, оба раза ассистировал ему Фредди. В конце первой 45-минутки выровнялись составы. Второе предупреждение получил Хуаконго Лубени, лишив свою команду численного преимущества.

В середине второго тайма Антилопы закрепили преимущество: до разгромного счет довел Мабулулу, а неугомонный Дала записал на свой счет еще и голевой пас.

Ангола в четвертьфинале сыграет с победителем пары Нигерия - Камерун, которые свой сегодняшний поединок начнут в 21:00 по центрально европейскому времени.

⌚️ FULL-TIME!



Gelson Dala & Mabululu star again as Angola beat Namibia with 3 goals to none. 🇦🇴#TotalEnergiesAFCON2023 | #ANGNAM pic.twitter.com/RUonPO2idt — CAF (@CAF_Online) January 27, 2024

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Ангола - Намибия - 3:0

Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Удаления: Неблу, 17 - Лубени, 40 (второе предупреждение)