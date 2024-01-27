EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Ангола разгромила Намибию и стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций

Ангола разгромила Намибию и стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций

Новости футбола Сегодня, 13:57
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Ангола уверенно обыграла Намибию стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций Ангола уверенно обыграла Намибию стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций

Сборные Анголы и Намибии в Буаке открыли плей-офф Кубка африканских наций.

Команды осторожно начали поединок, разведывая обстановку на поле. На 17-й минуте для ангольской команды случился неприятный момент. Голкипер Антилоп Неблу сыграл руками за границей штрафной площадки, за что увидел перед собой прямую красную карточку.

Несмотря на игру вдесятером, Ангола выглядела уверенно и ушла на перерыв при очень комфортном преимуществе. Под занавес тайма дубль оформил Желсон Дала, оба раза ассистировал ему Фредди. В конце первой 45-минутки выровнялись составы. Второе предупреждение получил Хуаконго Лубени, лишив свою команду численного преимущества.

В середине второго тайма Антилопы закрепили преимущество: до разгромного счет довел Мабулулу, а неугомонный Дала записал на свой счет еще и голевой пас.

Ангола в четвертьфинале сыграет с победителем пары Нигерия - Камерун, которые свой сегодняшний поединок начнут в 21:00 по центрально европейскому времени.

Кубок африканских наций, 1/8 финала
Ангола - Намибия - 3:0
Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66
Удаления: Неблу, 17 - Лубени, 40 (второе предупреждение)

Связанные команды и лиги
Ангола Намибия Кубок африканских наций
Популярные новости
Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма Новости футбола Вчера, 16:59 Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма
Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка Новости футбола Вчера, 16:39 Кубок Англии. Челси и Астон Виллу ждет переигровка
Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа Новости футбола Вчера, 10:37 Навсегда легенда Ливерпуля. Реакция социальных сетей на уход Юргена Клоппа
Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open Новости тенниса Вчера, 08:34 Медведев совершил невероятный камбэк и вышел в финал Australian Open
Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер Новости футбола Вчера, 05:59 Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер
Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open Новости тенниса Вчера, 02:25 Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:39 Вильярреал вырвал победу у Барселоны в огненном матче с восемью голами Новости футбола Сегодня, 14:32 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:24 Байер потерял очки в матче с Боруссией М, но остался на первой позиции в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 14:05 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 13:57 Ангола разгромила Намибию и стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 13:56 Ювентус в меньшинстве поделил очки с Эмполи Новости футбола Сегодня, 13:27 Стало известно за какую сумму Челси готов летом продать Лукаку Новости футбола Сегодня, 12:58 Милан вернет Ориги из аренды, чтобы продать его в МЛС Новости футбола Сегодня, 12:52 "Доволен подходом команды". Тухель высказался о нервной победе Баварии над Аугсбургом Новости футбола Сегодня, 12:29 На лидера Лестера претендуют два клуба АПЛ
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Баскетбол Сегодня Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024 Теннис 28 янв 2024 Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Вест Бромвич – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Сельта – Жирона прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024