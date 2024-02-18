Ничья в мадридском дерби. Реал не смог обыграть Райо Вальекано

Мадридские Реал и Райо Вальекано встретились в 25-м туре испанской Примеры.

Команды обменялись голами в первом тайме. Хоселу вывел Бланкос вперед уже на 3-й минуте. Испанец вышел на свободное пространство, получив в штрафной феноменальную передачу от Вальверде, и в падении отправил мяч под правую стойку.

Впрочем, Райо не стал складывать оружие и смог отыграться в середине тайма. Арбитр назначил спорный пенальти в ворота Сливочных за игру рукой Камавинги. 11-метровый реализовал Рауль Де Томас, переиграв “с отметки” Лунина.

Во втором тайме Реал владел преимуществом, однако не создал много по-настоящему голевых моментов. На 80-й минуте Кроос опасным ударом угрожал воротам Димитриевски, но македонский голкипер справился с угрозой, отразив выстрел немецкого хавбека.

Оставшееся время Сливочные провели в атаках, но забить не смогли. Кроме того, Карвахаль еще и вторую желтую получил за грубую отмашку от оппонента.

Реал с 62 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, но Жирона получила шанс сократить отставание до трех очков. Райо на 14-й позиции.

Ла Лига, 25-й тур

Райо Вальекано - Реал Мадрид - 1:1

Голы: Де Томас, 27, с пенальти - Хоселу, 3

Удаление: Карвахаль, 90+5 (второе предупреждение)