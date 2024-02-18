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Была ли игра рукой? Неоднозначный пенальти в ворота Реал Мадрида в матче с Райо Вальекано

Новости футбола Сегодня, 08:54
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Была ли игра рукой? Неоднозначный пенальти в ворота Реал Мадрида в матче с Райо Вальекано Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

Сейчас проходит матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором Райо Вальекано принимает в гостях лидера чемпионата – Реал Мадрид.

Гости довольно быстро открыли счет в матче. Федерико Вальверде отдал невероятную передачу на Хоселу и тот в падении сумел перевести мяч в сетку ворот. Был вопрос касательно офсайда у нападающего «Лос Бланкос» но ассистенты арбитра, после просмотра повтора, засчитали гол.

Но вновь прибегнуть к системеVAR пришлось уже на 24-й минуте.

Во время атаки Райо Вальекано Альфонсо Эспино прорвавшись с левого фланга отдал передачу на Оскара Трехо, в район одиннадцатиметровой отметки, и нападающий команды хозяев пробил по воротам, но мяч после рикошета полетел над перекладиной. Но тут же начались возмущения игроков, ведь мяч срикошетил от руки Эдуардо Камавинги.

Довольно сложно однозначно определить является ли эта игра рукой нарушением правил. Рука французского защитника находилась ниже плеча, но в то же время не была прижата к телу и сменила траекторию полета, также стоит отметить, что дистанция от Трехо до Камавинги была очень небольшой, и он не успел среагировать на удар.

Арбитр матча Алехандро Муньис Руис долго ждал подсказки от ассистентов, а после и сам пошел смотреть повтор. Вернувшись на поле через минуту рефери указал на отметку, и Рауль Де Томас принялся выполнять пенальти.

Переиграв голкипера Реала, Андрея Лунина, он сумел сравнять счет и вернуть надежду своей команде.

По завершению первого тайма, счет на табло остался ничейным 1:1.

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