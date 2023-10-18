Неймар из-за травмы, скорее всего, выбывает примерно на год
Бразильский футболист Неймар прошел медицинское обследование в своем клубе, сообщил Аль-Хиляль.
По информации, обследование, прошедшее бразилец, подтвердило повреждение передней крестообразной связки и мениска в колене, его ждет операция, а затем программа лечения, которая будет определена позже.
В ночь на 18 октября в Южной Америке состоялся матч 4-го отборочного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. На 45+4 минуте матча звездный бразильский нападающий Неймар был вынужден заменен на Ришарлисона. Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николя Де Ла Крусом.
Ему на левую ногу установили ортез. Ортез – наружное медицинское изделие, предназначенное для изменения структурно-функциональных особенностей нервно-мышечной и костной систем: разгрузки, иммобилизации, активации и корректировки функций травмированного сустава или конечности. В последний раз Неймар получал травму месяц назад. После этого главный тренер саудовского клуба "Аль-Хилал", где сейчас играет бразилец, Жорже Жесус заявил, что нападающий страдает мышечным дискомфортом.