Неймар из-за травмы, скорее всего, выбывает примерно на год

Бразильский футболист Неймар прошел медицинское обследование в своем клубе, сообщил Аль-Хиляль.

По информации, обследование, прошедшее бразилец, подтвердило повреждение передней крестообразной связки и мениска в колене, его ждет операция, а затем программа лечения, которая будет определена позже.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 18, 2023

В ночь на 18 октября в Южной Америке состоялся матч 4-го отборочного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. На 45+4 минуте матча звездный бразильский нападающий Неймар был вынужден заменен на Ришарлисона. Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николя Де Ла Крусом.

Ему на левую ногу установили ортез. Ортез – наружное медицинское изделие, предназначенное для изменения структурно-функциональных особенностей нервно-мышечной и костной систем: разгрузки, иммобилизации, активации и корректировки функций травмированного сустава или конечности. В последний раз Неймар получал травму месяц назад. После этого главный тренер саудовского клуба "Аль-Хилал", где сейчас играет бразилец, Жорже Жесус заявил, что нападающий страдает мышечным дискомфортом.