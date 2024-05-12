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Очень мило. Милан поздравил всех с Днём матери необычным способом

Новости футбола Сегодня, 05:42
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Очень мило. Милан поздравил всех с Днём матери необычным способом Фото: twitter.com/MilanPosts / Автор неизвестен

Вчера в рамках 36-го тура итальянской Серии А Милан принимал в гостях Кальяри. Хозяева разгромили соперника благодаря дублю Пулишича и голам Леау, Рейндерса и Беннасера. Гости сумели ответить лишь одним взятие ворот благодаря Найтану Нандесу.

Но этот матч запомнился не только разгромной победой россонерри, но и их послание всем матерям, которых они поздравили с предстоящим праздником.

На своей странице в социальной сетиXМилан сообщил, что изготовил для игроков специальные футболки, на которых вместо их фамилий были нанесены девичьи фамилии их матерей.

У автора дубля Кристиана Пулишича была футболка под номером 11 с именем его матери Келли Харлоу, а у нигерийско-британской звезды Фикайо Томори был Содипо. Девичья фамилия матери звезды россонерри Сэмюэля Чуквуезе была Джордж.

Милан на своей странице вX даже составы опубликовали, в которых имена футболистов были заменены.

Благодаря вчерашней победе Милан гарантировал себе второе место Серии А и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

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