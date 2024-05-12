Барселона рассматривает вариант продажи или обмена своего ключевого защитника

Летом у Барселоны ожидается достаточно напряженное трансферное окно. Из-за финансового положения им наверняка придется распрощаться с рядом своих игроков.

Одним из таких считается Андреас Кристенсен. Несмотря на отличную игру защитника и возможность его игры на различных позициях, в том числе в линии полузащиты, он считается расходным материалом. Согласно сообщениямSport, Барселона рассматривает вариант продажи игрока для возможности подписания Гвидо Родригеса.

Кристенсеном уже привлек интерес многих европейских грандов, в том числе Ньюкасла. Именно это Барселона может использовать в свою пользу, так как его переход в состав Сорок может использоваться в качестве сделки по обмену на Александра Исака, которого рассматривают в качестве замены Роберта Левандовски. Будущее поляка в каталонском клубе остается неопределенным, и Барселона продолжает подыскивать основного центрального нападающего.

Но проблемным остается для Барселоны то, что Ньюкасл не планирует расставаться с Исаком, хотя они никогда не отрицали, что будут открыты для переговоров. Но наверняка представители английского клуба запросят доплату за Исака в дополнение к Кристенсену, что может не подойти Барселоне из-за её финансового положения. Именно поэтому продажа защитника остается для них основным вариантом.