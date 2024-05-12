ВИДЕО. Hala Madrid! Как Реал Мадрид праздновал победу в Ла Лиге

О том, что Реал Мадрид стал чемпионом Испании текущего сезона стало известно еще на прошлых выходных. Но досрочно они получили чемпионский титул не после своего матча, а после победы Жироны над Барселоной. Из-за этого им пришлось отложить получения титула на неделю.

Сначала Ла Лига планировала вручить заветный трофей мадридцам во время вчерашнего матча против Гранады, но сам клуб попросил отложить это на следующий день. Именно сегодня Реал Мадрид получил трофей Ла Лиги на своей спортивной базе.

Празднование чемпионства получилось максимально грандиозным. Всё событие прошло в штаб-квартире Реал Мадрида, перед которым собрались фанаты Лос Бланкос.

На балкон вышли все виновники торжества, демонстрировали трофей и радовались вместе с фанатами.

Когда микрофон оказался у главного тренера мадридцев Карло Анчелотти он решил спеть гимн клуба, и после первых слов это подхватили болельщики и всей толпой пели «Hala Madrid y nada mas».

Ancelotti: "Vamos a cantar juntos la canción más bonita del mundo" #36Ligas pic.twitter.com/sQTMsZ97pY — MARCA (@marca) May 12, 2024

Также своими навыками во владении испанским языком похвастался Джуд Беллингем, который сказал многотысячной толпе:

«Спасибо вам за вашу любовь и поддержку. Еще одна отличная игра на Уэмбли, и мы выиграем. Hala Madrid!».

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الجماهير تريد جود بيلينغهام وجود يلبي النداء.



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🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/OSj3Z98kLN — محمود مجيد (@MMajeedX) May 12, 2024



После этого команда села в клубный автобус с открытым верхом и отправилась к мэрии города, где их приветствовал и поздравлял мэр Хосе Луис Мартинес Альмейда. Но этим воспользовался один из лидеров команды Лукас Васкес, который решил подшутить над чиновником.

Известно, что Алмейда ярый фанат одного из главных соперников Лос Бланкос – Атлетико Мадрид. Во время рукопожатия Васкес задал вопрос Алмейде:

«Вы еще не фанат Реала?».

Lucas Vázquez, al alcalde Almeida: "¿No te has hecho ya del Madrid?" pic.twitter.com/3YkO2QRbB3 — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) May 12, 2024

Мэр всего лишь посмеялся, но ничего не ответил. После этого он выступил вместе с капитаном команды Начо Фернандесом, президентом клуба Флорентино Пересом и мэру вручили именную футболку.

El Real Madrid obsequió al alcalde Almeida (aficionado del Atlético) con una camiseta del equipo blanco con su nombre... y hasta el presidente Florentino le pidió que se la pusiera#36Ligas pic.twitter.com/m6gHorEAtB — MARCA (@marca) May 12, 2024

К сожалению, не всё могло порадовать чемпионов Испании в это день, ведь один из лидеров команды – Орильен Чуамени, во время выхода из автобуса был замечен в защитных ботинках и с костылем. Напомним, француз травмировался во время ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против Баварии Мюнхен.