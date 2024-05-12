Основной голкипер Атлетико Мадрид хочет покинуть команду. Ему уже присмотрели замену

Впервые за десять лет у Атлетико Мадрид может появится новый голкипер. Будущее Яна Облака в составе команды не гарантировано.

Согласно даннымRelevo, словенский голкипер готов покинуть матрасников ради получения нового опыта. Такой вариант уже обсуждался между агентом голкипера и представителями Атлетико Мадрид, которые согласились не препятствовать уходу игрока, если ему поступит хорошее предложение.

Ян Облак перешел в Атлетико Мадрид из Бенфики в 2014 году за€16 млн и с того момента занял место в воротах. С первого же сезона он стал основным голкипером команды и за эти десять лет провел 431 матч. Вместе с Атлетико Мадрид словенец брал Ла Лигу, Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

На замену Облаку Атлетико Мадрид рассматривает голкипера Валенсии Георгия Мамардашвили. Но стоит учитывать, что к нему проявляли интерес и другие клубы, в том числе из Премьер-лиги.

В последние несколько лет Облак медленно приходил в упадок, поэтому для Атлетико Мадрид имеет смысл заработать сейчас, при условии, что будет получено приемлемое предложение. На данный момент стоимость контракта игрока, согласно данным статистического порталаTransfermarkt, оценивается в€30 млн. Если ему удастся заменить его на Мамардашвили, это будет очень хитрый ход со стороны матрасников.