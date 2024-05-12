Еще один тренер отказался возглавить Баварию Мюнхен. Он останется в Премьер-лиге

Бавария Мюнхен продолжает поиск замены Томасу Тухелю в тренерском кресле. Им уже отказал ряд наставников, в том числе Хаби Алонсо и Ральф Рагник.

Ранее Sky Sports Germany сообщал, что мюнхенцы провели переговоры с наставником Кристал Пэлас Оливером Гласнером, пытаясь переманить австрийского наставника обратно в Бундеслигу.

Гласнер, хорошо знаком с Бундеслигой, ведь ранее тренировал Вольфсбург и Айнтрахт Франуфурт. Он мог отлично подойти Баварии Мюнхен, так как поддерживает тесные отношения с нынешним спортивным директором клуба Кристофом Фройндом.

Однако в очередной раз стремление Баварии Мюнхен договорится о приемнике Тухеля не увенчалось успехом. Согласно даннымDailyMail Кристал Пэлас дал явно понять, что не планирует прощаться со своим тренером.

Гласнер показывает отличные результаты с момента назначения в Кристал Пэлас в феврале. Под его руководством команда выиграла пять из шести последних матчей Премьер-лиги и поднялись на двенадцатое место турнирной таблицы. С момента его прихода в состав Орлов только две команды набрали больше очков, чем Кристал Пэлас. Ими являются действующие лидеры – Манчестер Сити и Арсенал.