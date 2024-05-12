Сабаленко уверенно побеждает 33-ю ракетку и проходит в четвертый раунд турнира WTA 1000
В столице Италии продолжается турнир серииWTA 1000.
Сегодня на корте встретились вторая ракетка мира Арина Сабаленко и украинка Даяна Ястремская, которая занимает 33-ю строчку в рейтингеWTA.
В первом сете спортсменки демонстрировали достаточно равную борьбу и забирали геймы на своих подачах. Но украинка допустила ошибку на четвертой подаче и отдала гейм сопернице. Это и стало решающим фактором, ведь после этого вторая ракетка забрала обе свои подачи и выиграла 6:4.
Во втором сете Ястремская продолжила борьбу и на её второй подаче семь раз разыгрывался брейк-поинт, но всё же Сабаленко забрала этот гейм. Далее украинка проиграла еще одну свою подачу и это вновь привело к её поражению 2:6.
WTA 1000
Рим, Италия
3-й раунд
Даяна Ястремская – Арина Сабаленко 6:4, 6:2
Сабаленко прошла в следующий, четвертый этап турнира, где встретится с победительницей пары между соотечественницей Ястремской Элиной Свитолиной, которая занимает девятнадцатую строчку в рейтингеWTA, и 26-й ракеткой Анной Калинской.