Сабаленко уверенно побеждает 33-ю ракетку и проходит в четвертый раунд турнира WTA 1000

В столице Италии продолжается турнир серииWTA 1000.

Сегодня на корте встретились вторая ракетка мира Арина Сабаленко и украинка Даяна Ястремская, которая занимает 33-ю строчку в рейтингеWTA.

В первом сете спортсменки демонстрировали достаточно равную борьбу и забирали геймы на своих подачах. Но украинка допустила ошибку на четвертой подаче и отдала гейм сопернице. Это и стало решающим фактором, ведь после этого вторая ракетка забрала обе свои подачи и выиграла 6:4.

Во втором сете Ястремская продолжила борьбу и на её второй подаче семь раз разыгрывался брейк-поинт, но всё же Сабаленко забрала этот гейм. Далее украинка проиграла еще одну свою подачу и это вновь привело к её поражению 2:6.

WTA 1000

Рим, Италия

3-й раунд

Даяна Ястремская – Арина Сабаленко 6:4, 6:2

Smooth sailing ⛵️@SabalenkaA defeats Yastremska 6-4, 6-2 & reaches the Round of 16 in Rome.#IBI24 pic.twitter.com/oBfy2xS4Mr — wta (@WTA) May 12, 2024

Сабаленко прошла в следующий, четвертый этап турнира, где встретится с победительницей пары между соотечественницей Ястремской Элиной Свитолиной, которая занимает девятнадцатую строчку в рейтингеWTA, и 26-й ракеткой Анной Калинской.