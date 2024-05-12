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Реал Мадрид определился с главной трансферной целью на межсезонье следующего года

Новости футбола Сегодня, 06:33
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Реал Мадрид определился с главной трансферной целью на межсезонье следующего года Фото: twitter.com/ActuFoot_ / Автор неизвестен

До предстоящего межсезонья осталось еще два месяца, а Реал Мадрид уже строит планы на следующий год.

Согласно данным Marca, главной целью Лос Бланкос на следующий год будет звезда Байер Леверкузена Флориан Вирц. Он уже успел привлечь внимание представителей спортивного отдела клуба.

Вирц проводит невероятный сезон. На его счету восемнадцать голов и девятнадцать результативных передач. Именно это привлекает к нему интерес, при чем не только со стороны Реал Мадрида, но и других грандов европейского футбола.

Стоит отметить, что Лос Бланкос не отказывается от своих целей на это лето, когда они хотят переманить в свою команду некоторых игроков. Среди основных интересов чемпионов Испании считаются Килиан Мбаппе, Альфонсо Дэвис и Лени Йоро.

На данный момент стоимость контракта Вирца, согласно данным статистического порталаTransfermarkt составляет€110 млн. Но стоит понимать, что в случае продолжения его феноменальной игры, ценник на игрока может значительно подняться в цене. Реал Мадрид уже проводил первые переговоры с агентом полузащитника, но пока они находятся на первоначальной стадии.

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