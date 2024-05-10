Бавария – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 33-го тура немецкой Бундеслиги будет сыгран в воскресенье на "Альянц Арене", где мюнхенская Бавария примет Вольфсбург. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Бавария

Мюнхенский клуб провёл однозначно худший сезон за последние годы, ведь Бавария осталась вообще без каких-либо титулов. Последняя надежда баварцев была на Лигу чемпионов, однако пройти мадридский Реал команда Томаса Тухеля не смогла. После ничьей 2:2 на "Альянц Арене" в Мадриде сильнее был Реал со счётом 2:1.

В чемпионате Бавария уже давно не имеет никакой мотивации и даже позволила себя обойти в турнирной таблице Штутгарту. Сначала "швабы" сами в родных стенах нанесли поражение Баварии со счётом 3:1, максимально приблизившись к "Гордости Юга". А в пятницу Штутгарт обыграл Аугсбург и поднялся на вторую строчку. Теперь Баварии необходимо брать очки в противостоянии с Вольфсбургом, чтобы вернуться на вторую позицию.

Вольфсбург

"Волки" за два тура до конца чемпионата занимают 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 37 набранных очков. В 32-х поединках Вольфсбург оформил 10-ть побед при 15-ти поражениях. От зоны вылета Вольфсбург отделяет восемь очков, так что вопрос с сохранением прописки перед "волками" уже не стоит.

В последнем туре Вольфсбург обыграл в родных стенах аутсайдера Дармштадт со счётом 3:0. Эта победа стала третьей кряду для "волков". Что касается гостевой статистики, то Вольфсбург в 16-ти поединках оформил только 4 победы, проиграв в 9-ти случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Бавария обыграла «волков» со счётом 2:1

Бавария выиграла три последних матча у Вольфсбурга, а не проигрывает вот уже в 20-ти поединках по всех турнирах

В 4-х матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Бавария – Вольфсбург прогноз

Бавария явный фаворит этого матча и букмекеры ожидаемо дают на победу хозяев очень низкий коэффициент на уровне 1.39. Считаем, что матч будет результативным, так что наша ставка «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

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