Беркан – Замалек прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.0 Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Первый матч финальной стадии Кубка Конфедерации КАФ будет сыгран в воскресенье вечером на арене "Stade Municipal de Berkane", где местный Беркан примет Замалек. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Беркан

"Оранжевые" уверенно финишировали на первой строчке в рамках групповой стадии, оформив в 6-ти поединках 14-ть очков. В четвертьфинале Беркан за счёт победы в домашнем матче со счётом 3:2 прошёл Абу Салим, а в полуфинале команда Тарика Сектьюи дважды уверенно разобралась с УСМ Алжир - 3:0 дома и на выезде.

К финальному матчу команда подходит после домашней победы со счётом 3:2 в рамках чемпионата Марокко над Магреб Атлетик Тетуан. На текущий момент Беркан занимает третье место в турнирной таблице Ботола Про Лиге, имея в активе 46 очков и уступая 18-ть очков лидеру.

Замалек

"Белые рыцари" в шести матчах групповой стадии не проиграли ни разу, оформив при этом пять побед. Команда заслуженно заняла первое место в группе. В четвертьфинале Замалек за счёт выездной победы со счётом 2:1 прошёл Фьючер. А в полуфинале "Белые рыцари" также за счёт выездной победы с крупным счётом 3:0 оказались сильнее Дримса.

К финальному матчу команда подходит после поражения от Смухи в рамках Премьер-Лиги со счётом 0:1. В чемпионате Египта по итогам 15-ти сыгранных поединков Замалек занимает только 13-е место, однако имеет в запасе три матча. В восьми выездных матчах Замалек оформил только две победы, проиграв при этом в 4-х случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды пересекались в финале Кубка Конфедераций в мае 2019 года, когда команды обменялись домашними победами 1:0, а сильнее оказался в серии пенальти Замалек

В пяти домашних матчах Беркана проходит ставка на «Тотал больше 2.5»

В 4-х домашних поединках Беркана из пяти забивали обе команды

Беркан – Замалек прогноз

Беркан является небольшим фаворитом в букмекерских котировках. На победу хозяев дают коэффициент на уровне 2.13. Считаем, что матч получится очень напряжённым с минимумом забитых мячей. Наша ставка «Тотал меньше 2.0» с коэффициентом 1.76.

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