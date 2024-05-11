Швеция – Польша прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Швеция больше 5 Коэф.: 1.49 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Швеция сыграет во втором матче Чемпионата мира против Польши. Игра состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Швеция

Один из претендентов на титул Чемпиона мира уже провел свой первый матч на нынешнем турнире. В первой игре они убедительно победили сборную США со счетом 5:2. В этой игре феерила первая тройка нападения - пять очков на трех хоккеистов. Швеция привезла очень хороший состав, который состоит из 15 представителей НХЛ. Последний раз они становились чемпионами еще в 2018 году, поэтому настрой на нынешний турнир точно на победу, чтобы наконец получить золотые награды. Напомним, что во время подготовки к Чемпионату мира шведы провели три матча.

Польша

Поляки - одни из аутсайдеров Чемпионата мира. Сборная Польши вернулась в элитный дивизион после 22 лет отсутствия, в 2002 году они в последний раз играли на таком уровне. Очевидно, что они захотят сохранить прописку и на следующий год. Однако, одна из проблес в том, что в Польше нет игроков на уровне НХЛ, основная часть состоит из представителей местного чемпионата. Во время подготовки к Чемпионату мира поляки проведи два товарищеских матча и в обоих проиграли. В первой игре на нынешнем турнире поляки сыграют против Латвии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последняя очная игра между этими сборными была где в 1992 году, тогда Швеция выиграли у Польши 7:0.

Польша не может одержать победу уже в последних шести матчах подряд. Швеция, в свою очередь, не проигрывает в семи из девяти последних матчах Чемпионата мира.

Швеция – Польша прогноз

Шведы имели один день отдыха и на эту игру выйдут гораздо свежее, но и без того они фавориты игры. Швеция одержит убедительную победу над Польшей. Моя ставка - индивидуальный тотал шведов больше 5 с коэффициентом 1,49.

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