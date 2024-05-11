АмаЗулу – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.88 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 28-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье на арене "Princess Magogo Stadium", где местный АмаЗулу примет Кайзер Чифс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

АмаЗулу

"Герои" занимают очень тревожное 12-е место, имея в активе 32 балла после 27-ми поединков. От зоны вылета АмаЗулу отделяет восемь очков. В рамках последнего тура команда Аянда Дламини на выезде играла с одним из лидеров Стелленбошем и сумела взять одно очко, сыграв вничью 0:0. В целом в 4-х последних поединках АмаЗулу проиграл дважды при одной победе. Что касается статистики на своём поле, то в родных стенах АмаЗулу в 14-ти матчах оформил только пять побед.

Кайзер Чифс

"Вожди" занимают восьмое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги. Шансов оказаться в первой тройке с каждым туром всё меньше и меньше, на что указывают результаты команды в последних турах. На текущий момент команда Артура Зване имеет в активе 34 балла после 27-ми поединков и отставание от Орландо Пайретс, занимающего третью строчку, составляет 15-ть очков.

В последнем туре Кайзер Чифс проводил домашний матч против ТС Гэлакси, в котором сыграл вничью 2:2. В целом в последних пяти турах "вожди" проиграли трижды при всего одной победе на данном отрезке. На выезде в 13-ти поединках Кайзер Чифс в 13-ти матчах оформил только три победы, проиграв в 7-ми случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Кайзер Чифс обыграл АмаЗулу со счётом 3:0 на своём поле

АмаЗулу взял реванш в выездном матче в рамках Кубка Лиги – 1:0

В последних 4-х матчах ни разу не сыграла ставка на «Обе забьют»

АмаЗулу – Кайзер Чифс прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд в этом матче примерно одинаковыми коэффициентами. Считаем, что Кайзер Чифс будет ближе к победе. Наша ставка «Победа Кайзер Чифс с форой (0)» с коэффициентом 1.88.

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