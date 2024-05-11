EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы АмаЗулу – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

АмаЗулу – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
АмаЗулу - Кайзер Чифс прогноз Фото: amazulufc.com / Автор неизвестен
АмаЗулу АмаЗулу
Премьер-лига ЮАР 12 мая 2024, 11:30 АмаЗулу - Кайзер Чифс
-
- : -
Южно-Африканская Республика,
Кайзер Чифс Кайзер Чифс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.88
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Один из поединков 28-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье на арене "Princess Magogo Stadium", где местный АмаЗулу примет Кайзер Чифс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

АмаЗулу

"Герои" занимают очень тревожное 12-е место, имея в активе 32 балла после 27-ми поединков. От зоны вылета АмаЗулу отделяет восемь очков. В рамках последнего тура команда Аянда Дламини на выезде играла с одним из лидеров Стелленбошем и сумела взять одно очко, сыграв вничью 0:0. В целом в 4-х последних поединках АмаЗулу проиграл дважды при одной победе. Что касается статистики на своём поле, то в родных стенах АмаЗулу в 14-ти матчах оформил только пять побед.

Кайзер Чифс

"Вожди" занимают восьмое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги. Шансов оказаться в первой тройке с каждым туром всё меньше и меньше, на что указывают результаты команды в последних турах. На текущий момент команда Артура Зване имеет в активе 34 балла после 27-ми поединков и отставание от Орландо Пайретс, занимающего третью строчку, составляет 15-ть очков.

В последнем туре Кайзер Чифс проводил домашний матч против ТС Гэлакси, в котором сыграл вничью 2:2. В целом в последних пяти турах "вожди" проиграли трижды при всего одной победе на данном отрезке. На выезде в 13-ти поединках Кайзер Чифс в 13-ти матчах оформил только три победы, проиграв в 7-ми случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Кайзер Чифс обыграл АмаЗулу со счётом 3:0 на своём поле
  • АмаЗулу взял реванш в выездном матче в рамках Кубка Лиги – 1:0
  • В последних 4-х матчах ни разу не сыграла ставка на «Обе забьют»

АмаЗулу – Кайзер Чифс прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд в этом матче примерно одинаковыми коэффициентами. Считаем, что Кайзер Чифс будет ближе к победе. Наша ставка «Победа Кайзер Чифс с форой (0)» с коэффициентом 1.88.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.88
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Йокогама М - Аль-Аин прогноз Лига чемпионов АФК 11 мая 2024, 06:00 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Йокогама М Коэф.: 1.6 Аль-Аин Рекомендуем 1хБет
Йокогама М - Аль-Аин прогноз Лига чемпионов АФК 11 мая 2024, 06:00 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Йокогама М Коэф.: 1.68 Аль-Аин Сделать ставку Мелбет
Хуберт Хуркач - Рафаэль Надаль прогноз ATP Rome 2024 11 мая 2024, 07:00 Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хуберт Хуркач Коэф.: 1.98 Рафаэль Надаль Сделать ставку БетВиннер
Фулхэм - Манчестер Сити прогноз Премьер-лига Англия 11 мая 2024, 07:30 Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Фулхэм Коэф.: 1.65 Манчестер Сити Рекомендуем Мелбет
Селтик - Рейнджерс прогноз Премьер-лига Шотландия 11 мая 2024, 07:30 Селтик – Рейнджерс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Селтик Коэф.: 1.9 Рейнджерс Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 17:04 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Лучший бомбардир и шестикратный чемпион Лиги 1. История Мбаппе в ПСЖ Новости тенниса Сегодня, 16:19 Новак Джокович получил по голове бутылкой когда раздавал автографы. ВИДЕО Новости тенниса Сегодня, 15:55 Сабаленко одержала волевую победу в первом матче турнира WTA1000 в Риме Новости футбола Сегодня, 15:15 Интер предложил своему тренеру новый контракт Новости тенниса Сегодня, 14:46 Новак Джокович спокойно проходит в следующий круг турнире ATP1000 в Риме Новости футбола Сегодня, 14:37 Без Неймара, Каземиро и Ришарлисона. Бразилия объявила заявку на Копа Америка Новости футбола Сегодня, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости бейсбола Сегодня, 13:37 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 13:26 Конец истории. ПСЖ готовит церемонию прощания для Килиана Мбаппе
Прогнозы на спорт
Футбол 11 мая 2024 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол 11 мая 2024 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Теннис 11 мая 2024 Хуберт Хуркач – Рафаэль Надаль прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Селтик – Рейнджерс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Мальорка – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Польша – Латвия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года