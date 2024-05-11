Валенсия – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

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12 мая, свою встречу в рамках 35 тура Ла Лиги проведут Валенсия – Райо Вальекано. Прогноз на встречу упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Валенсия

В этом сезоне «летучие мыши» выглядели неплохо, дали реальную надежду своим фанатам на еврокубки, но скорее всего в топ-7 клуб не попадет. Сейчас Валенсия девятая в чемпионате, отставание от седьмого Бетиса составляет 5 очков, отыграть такой гандикап за четыре встречи непросто.

В последнем туре команда умудрилась проиграть уступить дома скромному Алавесу -0:1, чем практически похоронила свои еврокубковые надежды. Упомянутое поражение стало третьим подряд, что является подтверждением серьезного спада. Бараха способен настроить своих ребят на мощный финиш, главное поверить, что можно еще чего-то добиться.

Райо Вальекано

«Великаны» откровенно слабо проводят текущий чемпионат, хотя прописку в элите сохранять должны. Сейчас команда занимает 17-ю строчку в Ла Лиге, отрыв от опасной зоны солидный, целых 8 очков, растерять такое преимущество за четыре матча сложно, хотя расслабляться точно не стоит.

В последнем туре Райо Вальекано умудрился уступить на своем поле безнадежной Альмерии со счетом 0:1, хозяева играли лучше в этом матче, подвела реализация моментов. Данное поражений стало вторым подряд, в этих проигранных матчах команда даже не забивала.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В очном противостоянии первого круга, Валенсия одержала тяжелую выездную победу со счетом 1:0.

Валенсия не побеждает дома уже три матча подряд.

На выезде «великаны» не побеждают уже семь матчей кряду.

Валенсия – Райо Вальекано Прогноз

Обе команды сейчас переживают спад, поэтому победа позволит почувствовать уверенность. Небольшими фаворитами здесь считаются хозяева, с чем мы согласны, все-таки Валенсия выше в турнирной таблице и играет на своем поле. Мы считаем интересной ставку на победу «летучих мышей» с нулевой форой.

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