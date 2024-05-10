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Бохум – Байер прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бохум - Байер прогноз Фото: vfl-bochum.de / Автор неизвестен
Бохум Бохум
Бундеслига Германия 12 мая 2024, 13:30 Бохум - Байер
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Германия, Bochum, Воновия Рурштадион
Байер Байер
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.71
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Программу 33-го тура немецкой Бундеслиги закроет матч на "Воновия Рурштадион", где местный Бохум примет леверкузенский Байер. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Бохум

"Невыбиваемые" заняты как раз тем, чтобы не вылететь во вторую Бундеслигу. На текущий момент Бохум занимает 14-е место в турнирной таблице, имея за спиной 33 набранных очка. В 32-х турах команда Хайко Бучера оформила всего семь побед, проиграв в 13-ти случаях. Впрочем, надо отдать должное "несгибаемым", которые активизировались в самый необходимый момент и близки к тому, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Так, на минувших выходных Бохум на выезде обыграл со счётом 4:3 берлинский Унион. А перед этим подопечные Хайко Бучера в родных стенах со счётом 3:2 разобрались с Хоффенхаймом. Интересно, что перед этим Бохум не мог выиграть в восьми поединках кряду. В родных стенах "невыбиваемые" в 16-ти матчах оформили пять побед, однако и проиграли только в трёх случаях.

Байер

Леверкузенский Байер проводит потрясающий сезон, в котором может выиграть сразу три трофея. Так, несколько туров назад "аптекари" досрочно стали чемпионами Германии, а затем уверенно прошли в финал Кубка Германии, разгромив в полуфинале Дюссельдорф со счётом 4:0.

В минувший четверг Байер вновь сотворил чудо, когда проигрывая в домашнем матче римской Роме со счётом 0:2 смогли уйти от поражения на последних минутах встречи. Ничья 2:2 позволила "фармацевтам" пройти в финал Лиги Европы, где их ждёт встреча с Аталантой. Отметим также, что в последнем туре Байер на выезде со счётом 5:1 разгромил Айнтрахт из Франкфурта.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Байер обыграл Бохум в родных стенах со счётом 4:0
  • Ни в одном матче из пяти последних не сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Байер не может обыграть Бохум на выезде в трёх матчах Бундеслиги кряду, проиграв в одном случае

Бохум – Байер прогноз

Байер считается фаворитом матча, однако на победу «аптекарей» дают очень неплохой коэффициент на уровне 1.76. Всё дело в том, что у команды Хаби Алонсо было очень мало времени на восстановление. Пожалуй,здесь лучше взять «Победу Бохума с форой (+1.0)» с коэффициентом 1.71.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.71
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