Без особой сенсации. Евролига назвала тренера сезона 2023/24

Традиционно с 2005 года в конце сезона Евролига называет имя тренера года, которому вручается награда имени Александра Гомельского.

В этом году её ё обладателем стал наставник Реал Мадрида Чус Матео.

𝐂𝐡𝐮𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐦𝐞𝐥𝐬𝐤𝐢𝐲 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 🏆 pic.twitter.com/r4GifKAIP7 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 12, 2024

Под его руководством команда пришла к чемпионству в прошлом году и к Финалу четырех текущего сезона. Матео добавил личную награду к списку уже имеющихся достижений, признанными коллегами-тренерами главного клубного континентального турнира Европы. Его неоднократно признавали лучшим тактиком текущего сезона.

В заявлении Евролиги говорится слудеющее:

«После того, как Чус Матео привел Реал Мадрид к доминирующему результату в регулярном сезоне и разгрому в плей-офф со счетом 3:0, он был выбран Тренером года имени Александра Гомельского в сезоне 2023/24. Имя Матео появилось в большинстве бюллетеней от главных тренеров его коллег по Евролиге Turkish Airlines, которые являются единственными голосующими за эту награду».

Напомним, что в прошлом году этой награды удостоился Георгиос Барцокас, который тренирует Олимпиакос.

Тренеры Реал Мадрида уже в третий раз получают награду лучшего тренера сезона, но для Матео эта награда стала первой в карьере. Ранее её получал Пабло Ласо в 2010 и 2018 годах.

Напомним, что в Евролиге определились все участники Финала четырех. Кроме Реал Мадрида туда пробились Панатинаикос, Фенербахче и Олимпиакос. Матчиполуфиналовпройдут 24мая.