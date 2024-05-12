Без особой сенсации. Евролига назвала тренера сезона 2023/24
Традиционно с 2005 года в конце сезона Евролига называет имя тренера года, которому вручается награда имени Александра Гомельского.
В этом году её ё обладателем стал наставник Реал Мадрида Чус Матео.
Под его руководством команда пришла к чемпионству в прошлом году и к Финалу четырех текущего сезона. Матео добавил личную награду к списку уже имеющихся достижений, признанными коллегами-тренерами главного клубного континентального турнира Европы. Его неоднократно признавали лучшим тактиком текущего сезона.
В заявлении Евролиги говорится слудеющее:
«После того, как Чус Матео привел Реал Мадрид к доминирующему результату в регулярном сезоне и разгрому в плей-офф со счетом 3:0, он был выбран Тренером года имени Александра Гомельского в сезоне 2023/24. Имя Матео появилось в большинстве бюллетеней от главных тренеров его коллег по Евролиге Turkish Airlines, которые являются единственными голосующими за эту награду».
Напомним, что в прошлом году этой награды удостоился Георгиос Барцокас, который тренирует Олимпиакос.
Тренеры Реал Мадрида уже в третий раз получают награду лучшего тренера сезона, но для Матео эта награда стала первой в карьере. Ранее её получал Пабло Ласо в 2010 и 2018 годах.
Напомним, что в Евролиге определились все участники Финала четырех. Кроме Реал Мадрида туда пробились Панатинаикос, Фенербахче и Олимпиакос. Матчиполуфиналовпройдут 24мая.