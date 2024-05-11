Австрия – Швейцария прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Швейцария больше 3.5 Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 12 мая, в вечернем матче Чемпионата мира сборная Австрии сыграет против Швейцарии. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Австрия

Сборная едет с одной целью на этот турнир - сохранить прописку в элитном дивизионе Чемпионата мира. В прошлом году они в последний момент спаслись, в заключительном матче группового этапа австрийцы обыграли Венгрию и обошли их в турнирной таблице. Как и в прошлый раз, так и на этом турнире, Австрия нет представителей НХЛ в составе, большое количество игроков выступают за команду Ред Булл Зальцбург. Во время подготовки к нынешнему Чемпионату мира Австрия сыграла против Канады, а в первом матче нынешнего турнире австрийцы сыграют с Данией.

Швейцария

Коллектив уже провел первый матч на нынешнем Чемпионате мира. И первой игре их соперником была команда Норвегии, швейцарцы прекрасно справились с оппонентами и одержали победу 5:2. Хороший матч провела вторая тройка нападения: два гола и два ассиста. Также, вторая пара защиты, Леффель/Зигенталер, набрали на двоих три очка.

Швейцария один из претендентов на выход в четвертьфинал плей-офф Чемпионата мира. И победа в первой игре очевидно очень поможет. Также, будут помогать своей сборной пять представителей НХЛ, которые приехали на этот форум.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последняя очная игра между Швейцарией и Австрией была еще в 2019 году, тогда швейцарцы разгромили соперников 4:0.

Швейцария не проигрывает в основное время на Чемпионатах мира уже в восьми из девяти последних матчах.

Австрия не выигрывает в последних семи матчах на Чемпионате мира.

Австрия – Швейцария прогноз

Швейцария очевидный фавориты матча против Австрии. Более того, у них будет один день отдыха. Моя ставка - индивидуальный тотал Швейцарии больше 3,5 с коэффициентом 1,57.

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