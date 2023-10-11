Не умеют считать. Карлос Тевес рассказал о проблемах со своими футболистами
Главный тренер аргентинского клуба "Индепендьенте" Карлос Тевес признался, что некоторые его подопечные не имеют даже школьного образования.
По словам легендарного аргентинца, три игрока из его команды не умеют складывать и вычитать.
"Я провожу упражнение на скорость, связанное с нейробиологией. Когда игрок физически уставший, я прошу его решить математическую задачу, например, сложить два плюс два. Трое ребят из нашей команды признались мне, что они не знают, как складывать и вычитать.
Это проблема нищеты. Мы можем помочь мальчику с едой, мы можем помочь ему во многом, но важно также образование... Он должен уметь защитить себя, он должен уметь читать то, что он подписывает. Мы организуем проект в сотрудничестве с клубом, чтобы предоставить им учителя, и после тренировок мы проводим два часа занятий", - сказал Тевес, слова которого приводит Empel Tados.
Тевес завязал с карьерой игрока летом 2022 года, после чего был назначен главным тренером “Росарио”. Спустя год он возглавил "Индепендьенте" и сейчас его команда идет на втором месте после восьми сыгранных матчей.