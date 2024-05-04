Арсенал определился с будущим своего вратаря

Лондонский Арсенал определился с будущим своего основного вратаря Давида Райи.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, “канониры” четко намерены выкупить голкипера у Брентфорда на постоянной основе. Сумма сделки составит 27 миллионов фунтов стерлингов. Все это устно согласовано между сторонами, осталось только оформить трансфер документально.

28-летний Райя стал игроком Арсенала минувшим летом, перейдя из Брентфорда на правах аренды. Испанский голкипер вытеснил из рамки ворот “канониров” Аарона Рамсдейла. Во всех турнирах Райя сыграл 38 матчей, в которых пропустил 30 голов при 19 “клиншитах”.

Испанец получил награду “золотая перчатка” Премьер-лиги за сезон 2023/24, которая ежегодно вручается вратарю, сыгравшему наибольшее количество матчей “на ноль” в чемпионате Англии. В нынешней кампании Райя провел 15 “сухих” матчей в чемпионате Англии и уже никто не сможет его обойти по этому показателю.

Арсенал опережает Манчестер Сити на 4 очка, но у “горожан” остается сразу две игры в запасе. Сегодня вечером Сити сыграет против Вулвз.