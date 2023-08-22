Легендарный Карлос Тевес стал главным тренером аргентинского топ-клуба

Пресс-служба “Индепендьенте” из Авельянеды на официальном сайте объявила о назначении легендарного Карлоса Тевеса на пост главного тренера.

Специалист подписал с клубом контракт, который будет действовать до 31 декабря 2024 года. На этом посту он сменил Рикардо Зелински, с которым клубом расторг контракт 14 августа.

“Индепендьенте” является 17-кратным чемпионом Аргентины, а также семь раз становился обладателем Копа Либертадорес. Впрочем, сейчас клуб переживает не лучшие времена. В первой части нынешнего сезона клуб финишировал на 24-м месте в турнирной таблице аргентинской Примеры. Вторую часть сезона “Индепендьенте” начал с домашнего поражения в матче с клубом “Колон” из Санта Фе со счетом 0:1.

39-летний Тевес ранее тренировал “Росарио Сентраль”, который он покинул по окончании прошлого сезона.

Тевес в бытность футболистом выступал за “Боку Хуниорс”, “Коринтианс”, “Вест Хэм Юнайтед”, “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Ювентус”, вновь “Боку Хуниорс”, “Шанхай Шеньхуа”, а также вновь “Боку Хуниорс”.