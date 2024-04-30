Ювентус намерен обжаловать вердикт суда о выплате денег в пользу Криштиану Роналду

Ювентус планирует обжаловать приговор Арбитражного суда о выплате клубом 9,8 миллиона евро Криштиану Роналду.

В клубе уже готовят апелляцию, но неизвестно сколько времени может занять ее рассмотрение. По разным оценкам, на это может уйти от одного до шести месяцев.

Напомним, 17 апреля Арбитражный суд постановил, что "бьянконери" должны выплатить бывшему нападающему 9,8 млн евро плюс проценты.

Роналду начал судебную тяжбу со своим бывшим клубом из-за задолженности по заработной плате на сумму 19,5 млн евро, возникшей в результате двух невыплат зарплаты во время пандемии COVID-19.

Однако арбитражный суд постановил, что звездный португалец и Ювентус разделяют ответственность, поэтому "бьянконери" выплатят только половину невыплаченной зарплаты плюс проценты.

Криштиану Роналду покинул Турин в 2021 году после трехлетнего пребывания в клубе. За это время он забил 101 гол в 134 матчах.