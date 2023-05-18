Названы претеденты на звание лучшего игрока АПЛ по итогам сезона

Пресс-служба английской Премьер-лиги на официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона.

Стоит отметить, что в число претендентов вошли по два игрока “Манчестер Сити” и “Арсенала”, а также по одному игроку из “Тоттенхэма”, “Ньюкасл” и “Манчестер Сити”.

Список претендентов выглядит так: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Киран Триппьер ("Ньюкасл") и Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

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