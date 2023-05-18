"Бавария" отказалась от трансфера капитана "Манчестер Сити"

"Бавария" отказалась от подписания полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, немецкий клуб хотел подписать игрока в качестве свободного агента, но руководство решило, что у команды достаточно игроков на позиции Гюндогана.

Сейчас фаворитом в борьбе за футболиста остается "Барселона", которая предлагает ему трехлетний контракт.

В свою очередь "Манчестер Сити" старается удержать полузащитника, предлагая ему однолетнее соглашение.