Назвали десять лучших футболистов Манчестер Юнайтед в истории

Журнал FourFourTwo составил свой список десяти лучших футболистов Манчестер Юнайтед в истории.

Согласно мнению журнала, английский нападающий Бобби Чарльтон занял первое место, забив 199 голов в 606 матчах за "Красных Дьяволов". На втором месте находится еще один форвард, Джордж Бест, который забил 143 гола в 360 матчах. Бывший полузащитник Брайан Робсон, который был капитаном команды в течение 12 лет с 1982 по 1994 год, занял третье место.

Топ-10 футболистов Манчестер Юнайтед по версии журнала FourFourTwo:

Бобби Чарльтон Джордж Бест Брайан Робсон Эрик Кантона Денис Лоу Уэйн Руни Райан Гиггз Дункан Эдвардс Петер Шмейхель Пол Скоулз

Следует отметить, что ранее этот журнал опубликовал список десяти лучших игроков Премьер-лиги с 1992 года.