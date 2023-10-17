Опубликован топ-10 лучших футболистов АПЛ с 1992 года

Бывший игрок "Арсенала" Тьери Анри возглавил рейтинг лучших футболистов АПЛ с 1992 года по настоящее время по версии журнала FourFourTwo.

На втором месте в рейтинге идет португальский нападающий и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а на третьем месте нападающий "Ньюкасл Юнайтед" Алан Ширер. В рейтинге отсутствуют действующие футболисты, играющие в АПЛ в настоящее время.

Топ-20 лучших игроков АПЛ: