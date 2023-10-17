Опубликован топ-10 лучших футболистов АПЛ с 1992 года
Новости футбола Сегодня, 13:55
Опубликован топ-10 лучших футболистов АПЛ с 1992 года
Бывший игрок "Арсенала" Тьери Анри возглавил рейтинг лучших футболистов АПЛ с 1992 года по настоящее время по версии журнала FourFourTwo.
На втором месте в рейтинге идет португальский нападающий и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, а на третьем месте нападающий "Ньюкасл Юнайтед" Алан Ширер. В рейтинге отсутствуют действующие футболисты, играющие в АПЛ в настоящее время.
Топ-20 лучших игроков АПЛ:
- Тьери Анри (Арсенал)
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- Алан Ширер (Саутгемптон, Блекберн, Ньюкасл)
- Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед)
- Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед)
- Эрик Кантона (Лидс, Манчестер Юнайтед)
- Стивен Джеррард (Ливерпуль)
- Фрэнк Лэмпард (Вест Хэм, Челси, Манчестер Сити)
- Патрик Виейра (Арсенал, Манчестер Сити)
- Пол Сколс (Манчестер Юнайтед)
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