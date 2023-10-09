Наставник ПСЖ поскандалил с журналистом

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике жестко ответил журналисту, который общался с ним после матча с “Ренном” (3:1) в чемпионате Франции.

В частности, сотрудник медиа попросил тренера назвать проблемные моменты игры его команды в победной встрече. Казалось бы простой вопрос вывел из себя испанского тренера.

"Ты всегда сосредотачиваешься только на негативе. Это меня раздражает. В каждом интервью так же. Ты самый неприятный человек в истории мирового футбола. Однажды мы выиграли 4:1, и ты сказал, что мы не заслужили победы. Футбол имеет множество аспектов. Обычно это осознают все молодые люди, но ты - исключение. Ты задаешь вопросы, и я думаю именно об этом", - приводит Энрике слова Mundo Deportivo.

Напомним, что после восьми туров чемпионата Франции "ПСЖ" набрал 15 очков. В данный момент подопечные Луис Энрике занимают третье место в турнирной таблице.

На минувшей неделе парижане безвольно проиграли английскому “Ньюкаслу” в Лиге чемпионов со счетом 1:4.