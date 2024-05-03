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Вест Хэм расстанется с главным тренером после нынешнего сезона

Новости футбола Сегодня, 11:36
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Вест Хэм расстанется с главным тренером после нынешнего сезона Вест Хэм расстанется с главным тренером после нынешнего сезона

Дэвид Мойес покинет команду Вест Хэм после завершения нынешнего сезона, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Молотобойцы имеют четкий план и не будут его менять. Они не продолжат сотрудничество с Мойесом. Сейчас Вест Хэм в прямом контакте с испанским наставником Хуленом Лопетеги, но у руководства есть еще несколько вариантов на эту должность. Ведутся переговоры и дискуссии.

Напомним, что в декабре 2019, Мойеса пригласили в Вест Хэм Юнайтед, который занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, набрав лишь восемь очков в своих последних на тот момент 13 матчах чемпионата. На этот раз шотландец согласовал с клубом 18-месячный тренерский контракт.

Вместе с Молотобойцами наставник выиграл Лигу Конференций УЕФА. В нынешнем сезоне Вест Хэм занимает девятое место, в их активе 49 очков после 35 туров.

Напомним, что с Вест Хэмом связывают тренера команды Лиль Паолу Фонсеку. Именно в португальце "молотобойцы" видят замену Дэвиду Мойесу.

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