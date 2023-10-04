ПСЖ опозорился в Ньюкасле и скупая ничья Дортмунда с Миланом: результаты группы F в ЛЧ

В группе F второго тура Лиги Чемпионов "Боруссия" принимала "Милан", а "Ньюкасл" играл дома с "ПСЖ". Для "сорок" это был первый за 20 лет матч на домашнем стадионе в Лиге Чемпионов.

"Боруссия Дортмунд" - "Милан" 0:0

"Боруссия" больше владела мячом в первом тайме, а "Милан" искал возможность для контратак. Итальянская команда была немного острее в первом тайме, однако назвать эти моменты голевыми нельзя. Совершенно закономерный ничейный результат после первой половины.

Во втором тайме ситуация кардинально не изменилась. "Боруссия" снова больше владела мячом, но только в последние десять минут команды начали создавать опасные моменты. Однако никто не смог забить гол.

Нулевая ничья на "Сигнал Идуна Парк". Обе команды набирают по одному очку. Для "джмелей" это первый зачетный пункт, для "Милана" - второй.

"Ньюкасл" - "ПСЖ" 4:1

"Сороки" вернулись в Лигу Чемпионов после 20 лет отсутствия. Сегодня они провели первый, за это время, домашний поединок. На стадионе царила невероятная атмосфера, и "Ньюкасл" это ощущал. Уже на 17-й минуте Альмирон вывел хозяев вперед. "ПСЖ" больше владел мячом, но "сороки" были намного опаснее и до конца первого тайма удвоили преимущество. Дэн Берн на 39-й минуте отметился голом.

Сразу после перерыва "Ньюкасл" забил третий гол. Шон Лонгстафф отметился с передачи Кириана Триппье. Через шесть минут "ПСЖ" ответил своим голом, защитник Лукас Эрнандес вернул небольшую интригу в матч. Однако "Ньюкасл" не дал парижанам создать большего. А на последних минутах Фабиан Шер поставил точку в матче, забив четвёртый мяч в ворота ПСЖ.

"Ньюкасл" добывает первую за 20 лет победу в Лиге Чемпионов, победив "ПСЖ" со счетом 3:1.