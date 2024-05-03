Арсенал отказался от подписания форварда Ньюкасла и определил новую приоритетную кандидатуру

Несмотря на тот факт, что игра Кая Хаверца избавила Арсенал от необходимости форварда топ-класса, усиление позиции нападающего Микель Артета как таковое не откидывает в принципе и поэтому сосредоточился на более скромных кандидатурах.

Ранее «канониров» связывали с нападающим Ньюкасла Александром Исаком, но, как сообщает FootballTransfers, на «Эмирейтс» от его кандидатуры отказались в пользу игрока РБ Лейпциг Беньямина Шешко.

Словенец имеет более выгодные финансовые условия в сравнении со шведом. В контракте Шешко прописаны отступные в 50 миллионов евро, а вот Исак имеет клаусулу в два раза больше, притом, что Ньюкасл вообще может запросить сумму в 120 миллионов евро.

Потому считается, что все силы будут брошены на Шешко, тем более, его профиль схож с Хаверцом. Ранее агента словенца Элвиса Басановича видели на домашнем стадионе Арсенала во время одного из матчей команды.