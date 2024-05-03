Арсенал не собирается отпускать своего нападающего

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что не хочет отпускать своего нападающего Габриэля Жезуса.

На пресс-конференции перед следующим матчем Премьер-лиги специалист заявил, что клуб не собирается прощаться с бразильским футболистом. В общем, Артета не понимает откуда берется такая информация, но Жезус должен остаться в Лондоне.

К слову, в этом сезоне 27-летний бразилец забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 33 матчах за лондонцев.

Напомним, что в летнее трансферное окно главный тренер Арсенала Микель Артета готов продолжить построение из команды действительно европейской силы, но для этого "канонирам" нужно сделать несколько переходов, как на выход, так и на вход. Так, на троицу из Риса Нельсона, Эмиля Смита-Роу и Эдди Нкетия наставник лондонского клуба не рассчитывает.

Трансфер бразильца же можно будет оформить за сто миллионов фунтов, но только до конца июня. Далее ситуацию над всеми условиями перехода полузащитника примет в свои руки Ньюкасл.