Тен Хаг рассказал о провальном трансфере Кейна минувшим летом
Прошлым летом Манчестер Юнайтед был в поиске форварда, и первый взор «красных дьяволов» был обращен на нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна. Но вскоре на «Олд Траффорд» вместо него оказался игрок Аталанты Расмус Хойлунд. О причинах неудачи подписания нынешнего игрока Баварии рассказал сам наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг:
«У нас были варианты с такими талантами, как Хойлунд. Я вижу нападающего, который уже доказал свою состоятельность, которого мы хотим подписать, но не можем его заполучить. И тогда мы выбрали Расмуса, потому что он талант».
Нидерландец получил уточняющий вопрос, идётся ли о Кейне, на что он ответил следующим образом:
«Да, и вы знаете, что Кейн забьет вам 30 голов. Я думаю, Расмус добьется этого, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Харри Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать двух игроков, потому что они очень разные".
Но в случае с Хойлундом, я думаю, у нас был самый большой потенциал на позиции нападающего прошлым летом, и мы очень довольны им. Но ему также нужно время, чтобы адаптироваться, и мы очень рады, что он показал свои возможности, забивая голы», – сказал тен Хаг в интервью Гари Невиллу.