Тен Хаг рассказал о провальном трансфере Кейна минувшим летом

Прошлым летом Манчестер Юнайтед был в поиске форварда, и первый взор «красных дьяволов» был обращен на нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна. Но вскоре на «Олд Траффорд» вместо него оказался игрок Аталанты Расмус Хойлунд. О причинах неудачи подписания нынешнего игрока Баварии рассказал сам наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг:

«У нас были варианты с такими талантами, как Хойлунд. Я вижу нападающего, который уже доказал свою состоятельность, которого мы хотим подписать, но не можем его заполучить. И тогда мы выбрали Расмуса, потому что он талант».

Нидерландец получил уточняющий вопрос, идётся ли о Кейне, на что он ответил следующим образом: