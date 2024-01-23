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Намечается скандал. Президент Барселоны раскритиковал арбитров последнего матча Реала

Новости футбола Сегодня, 03:35
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Намечается скандал. Президент Барселоны раскритиковал арбитров последнего матча Реала Намечается скандал. Президент Барселоны раскритиковал арбитров последнего матча Реала

Президент Барселоны Жоан Лапорта во время церемонии церемонии награждения лучших игроков года по версии Mundo Deportivo высказался по поводу скандального судейства в матче Реал – Альмерия (3:2).

“То, что произошло на Бернабеу, - это позор. Я думаю, что нужно отреагировать на давление, которое происходит на протяжении всего сезона на судей”, – заявил Лапорта.

Напомним, Альмерия выиграла первый тайм 2:0, а а после перерыва Реал вырвал победу. По ходу второго тайма арбитр Франсиско Эрнандес трижды прибегал к помощи VAR. Сначала он поставил пенальти за игру рукой защитника Альмерии, позднее отменил гол Альмерии за фол в атаке и засчитал гол Винисиуса, посчитав, что он забил плечом.

После игры футболисты Альмерии и главный тренер команды Гаиска Гаритано заявляли, что их команду обокрали.

Реал после этой победы остался на втором месте с 50 очками в активе, но у мадридцев есть одна игра в запасе.

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