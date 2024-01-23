Намечается скандал. Президент Барселоны раскритиковал арбитров последнего матча Реала

Президент Барселоны Жоан Лапорта во время церемонии церемонии награждения лучших игроков года по версии Mundo Deportivo высказался по поводу скандального судейства в матче Реал – Альмерия (3:2).

“То, что произошло на Бернабеу, - это позор. Я думаю, что нужно отреагировать на давление, которое происходит на протяжении всего сезона на судей”, – заявил Лапорта.

Напомним, Альмерия выиграла первый тайм 2:0, а а после перерыва Реал вырвал победу. По ходу второго тайма арбитр Франсиско Эрнандес трижды прибегал к помощи VAR. Сначала он поставил пенальти за игру рукой защитника Альмерии, позднее отменил гол Альмерии за фол в атаке и засчитал гол Винисиуса, посчитав, что он забил плечом.

После игры футболисты Альмерии и главный тренер команды Гаиска Гаритано заявляли, что их команду обокрали.

Реал после этой победы остался на втором месте с 50 очками в активе, но у мадридцев есть одна игра в запасе.