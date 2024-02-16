На фоне скандала сборная Южной Кореи уволила главного тренера

Корейская футбольная ассоциация официально отправила в отставку главного тренера сборной Юргена Клинсманна.

Отставка немецкого тренера произошла на фоне конфликта между футболистами сборной Южной Кореи во время Кубка Азии-2023, в результате которого главная звезда команды Сон Хын Мин вывихнул палец.

На Кубке Азии Южная Корея дошла до полуфинала, где сенцаионно уступила Иордании 0:2. Южная Корея не может стать сильнейшей сборной Азии с 1960 года.

Немецкий тренер стал главным тренером сборной Южной Кореи в феврале прошлого года. Под его руководством команда сыграла 17 матчей, в которых одержала 9 побед и потерпела 5 поражений. Ранее он тренировал сборные США, Германии и берлинскую Герту.

В отборе на чемпионат мира-2026 Южная Корея лидирует в группе с Таиландом, Сингапуром и Китаем.