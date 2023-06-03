"Милан" повысит зарплату основному вратарю: названа сумма

“Милан” намерен продлить контракт с французским вратарем Майком Меньяном, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб готов повысить зарплату голкиперу с 2,8 до 4 миллионов евро в год. Новое соглашение планируется продлить до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Меньян провел за “Милан” 28 матчей во всех турнирах и пропустил 26 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Милан" продлил контракт с лидером команды.