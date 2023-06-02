"Милан" продлил контракт с лидером команды

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о продлении контракта с португальским нападающим Рафаэлом Леау.

Новое соглашение между 23-летним футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2028 года. Зарплата игрока составит пять миллионов евро в год плюс два миллиона в качестве бонусов. Сумма отступных в новом контракте составит 175 миллионов евро.

Леау перешел в “Милан” летом 2019 года из “Лилля”. Сумма трансфера составила 29,5 миллионов евро. Всего он провел за миланский клуб 162 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 36 результативных передач.

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