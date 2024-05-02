Главный тренер Штутгарта высказался о возможной работе в Баварии

Главный тренер Штутгарта Себастьян Хенесс высказался о возможной работе в Баварии.

Наставник “швабов” не ответил прямо на вопрос о работе в Мюнхене, назвав Баварию “исключительным клубом”.

“Меня уже спрашивали об этом, но ничего не изменилось. Бавария» — исключительный клуб, они обязательно найдут хорошее решение”, — сказал Хенесс для BILD.

В апреле 2023 года Хенесс был назначен главным тренером Штутгарта. В нынешнем сезоне “швабы” являются одним из главных открытий в Бундеслиге. Команда занимает третье место в таблице чемпионата Германии после 31 тура.

Баварии продолжает активно искать преемника для Томаса Тухеля. Ранее главный претендент на должность тренера Ральф Рангник отказался от работы в Мюнхене.