“Ньюкасл” задумался о трансфере топ-футболиста

“Ньюкасл” начал думать над тем, как усилить состав перед выступлениями в Лиге чемпионов в новом сезоне.

Англичане проявили интерес к нападающему “Наполи” Виктору Осимхену.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в борьбе за африканца “сорокам” следует выиграть конкуренцию у “Манчестер Юнайтед” и “Бавария”.

В этом сезоне 24-летний нигериец провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи.