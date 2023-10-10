Мбаппе показывает одну из худших серий в своей карьере

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе переживает не самые лучшие времена.

Безголевая серия капитана сборной Франции на данный момент стала для него самой длительной за последние пять сезонов.

Статисты подсчитали, что звездный футболист не может поразить ворота соперников на протяжении четырех последних матчей «ПСЖ». В последний раз такое случалось с Мбаппе весной 2018 года, когда он не забивал на протяжении пяти матчей подряд.

После восьми туров чемпионата Франции действующий чемпион страны занимает третье место в турнирной таблице с 15 набранными очками. На данный момент ПСЖ отстает от лидирующего «Монако» на два очка.

В следующем туре «ПСЖ» будет играть против середняка турнирной таблицы «Страсбурга». Встреча пройдет 21 октября. Перед этим Мбаппе отправится в расположение сборной Франции. Сперва его команда сыграет в матче отбора Евро-2024 против Нидерландов, после чего состоится товарищеская игра против Шотландии.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в девяти матчах и забил восемь голов.