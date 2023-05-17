"Марсель" может купить одного из лучших украинских футболистов

“Марсель” проявляет интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает le10sport.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Марсельцы рассматривают кандидатуру украинца в качестве замены ветерану команды Алексису Санчесу.

Впрочем, проблемой может оказаться стоимость игрока. “Днепр-1” оценивает форварда в 11-15 миллионов евро. Впрочем, “Марсель” может дождаться января 2024 года и подписать его бесплатно, так как у него завершится контракт с украинским клубом.

В нынешнем сезоне 25-летний Довбик провел за “Днепр-1” 35 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач.

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