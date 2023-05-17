"Челси" собирается попрощаться с Мудриком

Летом “Челси” попытается найти новый клуб для 22-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.

В клубе разочарованы тем, что футболист не смог быстро адаптироваться к новой команде и стать важным игроком.

В “Челси” хотят, чтобы украинец смог получать стабильную игровую практику и развивать свой потенциал в следующем сезоне. Для этого ему придется сменить клуб.

Не исключается и вариант полной продажи Мудрика, если удастся вернуть большую часть затраченных на него средств.

В списке претендентов на украинца числятся “Ювентус” и “Арсенал”.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей, в которых отдал две голевые передачи.