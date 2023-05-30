"Марсель" Малиновского может подписать игрока "Тоттенхэма"

“Марсель”, за который выступает украинец Руслан Малиновский, проявляет интерес к полузащитнику “Тоттенхэма” и сборной Сенегала Матару Сарру, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе марсельцев африканец может заменить Маттео Гендузи, которым инстересуются несколько клубов.

В нынешнем сезоне 20-летний Сарр провел за “Тоттенхэм” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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