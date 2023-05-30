"Марсель" Малиновского может подписать игрока "Тоттенхэма"
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Матара Сарра/Автор неизвестен
“Марсель”, за который выступает украинец Руслан Малиновский, проявляет интерес к полузащитнику “Тоттенхэма” и сборной Сенегала Матару Сарру, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе марсельцев африканец может заменить Маттео Гендузи, которым инстересуются несколько клубов.
В нынешнем сезоне 20-летний Сарр провел за “Тоттенхэм” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сезона.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 14:15 "Челси" возглавил топ-тренер
Новости футбола 28 мая 2023, 16:44 "Милан" победил "Ювентус" в матче Серии А
Новости футбола 28 мая 2023, 14:58 "Барселона" с крупным счетом победила в матче Ла Лиги
Новости футбола 28 мая 2023, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером
Новости футбола 28 мая 2023, 11:15 Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
Новости футбола 28 мая 2023, 09:57 "Шахтер" стал чемпионом Украины
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 30 мая Новости футбола Сегодня, 16:42 Определился чемпион турецкой Суперлиги Новости футбола Сегодня, 16:30 "Милан" договорился с основным игроком "Челси" Новости футбола Сегодня, 16:15 Ришарлисон и Обамеянг вошли в сборную худших игроков сезона в АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:55 Неймар отклонил суперпредложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:42 Асенсио близок к переходу в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:30 "Ливерпуль" близок к покупке чемпиона мира за 70 млн евро Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ювентус" может купить вингера "Челси" Новости футбола Сегодня, 14:55 Украинец Мудрик вошел в топ-3 лучших в Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 14:42 "Манчестер Юнайтед" может купить вратаря за 75 млн евро
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Таи 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Фатех 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль - Аль-Раед 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Севилья - Рома 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Баия - Сантос 1 июня 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Интернасьонал - Америка Минейро 1 июня 2023 года Футбол 01 июн 2023 Прогноз на матч Брешиа - Козенца 1 июня 2023 года Футбол 01 июн 2023 Прогноз на матч Утрехт - Спарта Роттердам 1 июня 2023 года Футбол 02 июн 2023 Прогноз на матч Бари - Зюйдтироль 2 июня 2023 года Футбол 02 июн 2023 Прогноз на матч Сент-Этьен - Валансьен 2 июня 2023 года