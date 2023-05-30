В "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сезона

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком команды в сезоне-2022/23.

Он получил приз имени Мэтта Басби, заняв первое место в опросе болельщиков клуба на сайте и в клубном приложении.

Интересно, что Маркус стал первым воспитанником, который получил данную награду с 1998 года. Тогда лучшим по итогу сезона признали Райана Гиггза.

В текущем сезоне англичанин забил 30 голов и отдал 11 голевых передач.