Фанаты Бирмингема устроили стычку со стюардами после вылета команды в Лигу 1

Болельщики Бирмингема выбежали на поле стадиона Сент-Эндрюс и столкнулись со стюардами, когда стало известно, что клуб вылетает из Чемпионшипа, несмотря на победу над Норвичем в последний день сезона.

YOU ARE GOING DOWN! 🗣️



Birmingham City menang atas Norwich City di kandang, namun hasil ini tak mengubah nasib Blues degradasi ke League One.



Suporter Norwich tak menahan diri untuk nge-chant ke mereka yang turun ke lapangan 😂pic.twitter.com/qTe7RAl9z7 — MEDIO CLUB ID (@medioclubID) May 4, 2024

После победы Плимута над Халлом стало ясно, что Бирмингем покидает второй по значимости английского футбола. Недовольство болельщиков нарастало в течение всего сезона, и они проявили свои чувства, выбежав на поле после матча. Это катастрофическое завершение сезона означает, что клуб падает в третий дивизион английского футбола впервые с 1994/95 года.

Интересно, что в начале сезона Бирмингем показывал хорошие результаты, занимая пятое место в таблице, но после увольнения тренера Джона Юстаса и серии неудач под руководством разных временных тренеров (в том числе Уэйна Руни) клуб начал терять позиции. Гэри Роуэтт, который вернулся в клуб в марте, не смог изменить ситуацию, и Бирмингем рухнул в Лигу 1 впервые за почти тридцать лет.