Фанаты Бирмингема устроили стычку со стюардами после вылета команды в Лигу 1
Болельщики Бирмингема выбежали на поле стадиона Сент-Эндрюс и столкнулись со стюардами, когда стало известно, что клуб вылетает из Чемпионшипа, несмотря на победу над Норвичем в последний день сезона.
После победы Плимута над Халлом стало ясно, что Бирмингем покидает второй по значимости английского футбола. Недовольство болельщиков нарастало в течение всего сезона, и они проявили свои чувства, выбежав на поле после матча. Это катастрофическое завершение сезона означает, что клуб падает в третий дивизион английского футбола впервые с 1994/95 года.
Интересно, что в начале сезона Бирмингем показывал хорошие результаты, занимая пятое место в таблице, но после увольнения тренера Джона Юстаса и серии неудач под руководством разных временных тренеров (в том числе Уэйна Руни) клуб начал терять позиции. Гэри Роуэтт, который вернулся в клуб в марте, не смог изменить ситуацию, и Бирмингем рухнул в Лигу 1 впервые за почти тридцать лет.