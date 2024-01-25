Манчестер Юнайтед нацелился на подписание 18-летнего аргентинского защитника

Манчестер Юнайтед предпринимает попытки по подписанию 18-летнего центрбека Боки Хуниос Аарона Ансельмино.

По сообщению порталаPlanetaBJ, «красные дьяволы» уже сделали запрос по игроку, которого аргентинский клуб оценивает в 25 миллионов евро.

Интерес к Ансельмино так же проявляет и Милан, но Бока готова отпустить 18-летнего центрбека только не менее чем за 25 миллионов евро, ведь в его контракте прописана именно такая клаусула.

Но, Юнайтед не сможет заплатить эти деньги вперед из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Одним из вариантов может стать сделка по аренде с обязательством выкупа, но у команды могут быть и другие идеи.

Несмотря на то, что 18-летний игрок провел всего пять матчей за Боку, он подает надежды.

Молодой центральный защитник - грамотный игрок с мячом. В среднем он совершает более трех захватов в каждой игре и выигрывает 68% наземных и воздушных дуэлей.

Только 19 января Ансельмино продлил контракт с Бока Хуниорс до конца 2028 года, аTransfermarktоценивает его в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что МЮ продолжит контракт со Скоттом Мактоминеем.