Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с ведущим полузащитником

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с полузащитником Скотом Мактоминеем, сообщает TeamTalk.

Сообщается, что манчестерский клуб планирует в ближайшее время предложить футболисту новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями.

Текущий контракт игрока с Манчестер Юнайтед истекает в июне 2025 года. Летом футболист был близок к переходу в Вест Хэм, но принял решение остаться на Олд Траффорд.

Такое решение игрока принесло только пользу Красным дьяволам, поскольку Мактоминей демонстрирует яркую игру в текущем сезоне и забил несколько важных голов, в частности оформил дубли в ворота Брентфорда и Челси в Премьер-лиге.

27-летний шотландец прошел все ступени академии Юнайтед, а в первую команду был переведен в 2017 году. В текущем сезоне хавбек сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал один ассист.

Ранее мы сообщали, что нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев и может больше не сыграть за команду Эрика тен Хага.