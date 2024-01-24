EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с ведущим полузащитником

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с ведущим полузащитником

Новости футбола Сегодня, 12:34
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с ведущим полузащитником Фото: Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с полузащитником Скотом Мактоминеем, сообщает TeamTalk.

Сообщается, что манчестерский клуб планирует в ближайшее время предложить футболисту новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями.

Текущий контракт игрока с Манчестер Юнайтед истекает в июне 2025 года. Летом футболист был близок к переходу в Вест Хэм, но принял решение остаться на Олд Траффорд.

Такое решение игрока принесло только пользу Красным дьяволам, поскольку Мактоминей демонстрирует яркую игру в текущем сезоне и забил несколько важных голов, в частности оформил дубли в ворота Брентфорда и Челси в Премьер-лиге.

27-летний шотландец прошел все ступени академии Юнайтед, а в первую команду был переведен в 2017 году. В текущем сезоне хавбек сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал один ассист.

Ранее мы сообщали, что нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев и может больше не сыграть за команду Эрика тен Хага.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера Новости футбола Сегодня, 15:10 Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера
Кубок африканских наций. Нулевые ничьи в группе Е Новости футбола Сегодня, 14:02 Кубок африканских наций. Нулевые ничьи в группе Е
Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:03 Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 11:20 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 10:15 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Зверев победил Алькараса Гарсию и вышел в полуфинал Australian Open Новости тенниса Сегодня, 09:42 Зверев победил Алькараса Гарсию и вышел в полуфинал Australian Open
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:10 Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера Новости футбола Сегодня, 14:55 Звездный игрок Реала может уйти из клуба, если придет Мбаппе Новости футбола Сегодня, 14:49 Директор Баварии рассказал, чем закончились переговоры по Триппьеру Новости футбола Сегодня, 14:10 Все участники раунда плей-офф Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 14:05 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:02 Кубок африканских наций. Нулевые ничьи в группе Е Новости футбола Сегодня, 13:56 Полузащитник Интера продолжит карьеру в Англии Новости футбола Сегодня, 13:49 Легендарный бразильский защитник рассказал о планах на будущее Новости футбола Сегодня, 13:05 Легендарный мексиканец Чичарито вернулся в родной клуб Новости футбола Сегодня, 13:03 Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Бостон Брюинс — Каролина Харрикейнс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол Сегодня Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Теннис 25 янв 2024 Кори Гауфф – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол 25 янв 2024 Саут Ист Мельбурн – Сидней прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Мельбурн Сити – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 25 января 2024 Теннис 25 янв 2024 Даяна Ястремская – Чжэн Циньвэн прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Южная Корея – Малайзия прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Иордания – Бахрейн прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Саудовская Аравия – Таиланд прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол 25 янв 2024 Киргизстан – Оман прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года