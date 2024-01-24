Нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль выбыл из игры на 10 недель, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня французский нападающий перенес операцию на паху, из-за которой сможет вернуться к тренировкам не ранее середины апреля.

Кроме Марсьяля, в лазарете Манчестер Юнайтед находятся Мэйсон Маунт, Тайрелл Маласия, Харри Магуайр и Виктор Линделеф.

В текущем сезоне Марсьяль выходил на поле в 19 матчах, в которых забил 2 гола и оформил 3 голевые передачи.

Контракт 28-летнего француза с Манчестер Юнайтед истекает в июне. Клуб не планирует продлевать соглашение, поэтому Марсьяль перейдет в другую команду на правах свободного агента.

В воскресенье, 28 января, Манчестер Юнайтед проведет матч 1/16 финала Кубка Англии против Ньюпорт Таун.