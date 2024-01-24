EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев

Нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев

Новости футбола Сегодня, 07:34
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль выбыл из игры на 10 недель, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня французский нападающий перенес операцию на паху, из-за которой сможет вернуться к тренировкам не ранее середины апреля.

Кроме Марсьяля, в лазарете Манчестер Юнайтед находятся Мэйсон Маунт, Тайрелл Маласия, Харри Магуайр и Виктор Линделеф.

В текущем сезоне Марсьяль выходил на поле в 19 матчах, в которых забил 2 гола и оформил 3 голевые передачи.

Контракт 28-летнего француза с Манчестер Юнайтед истекает в июне. Клуб не планирует продлевать соглашение, поэтому Марсьяль перейдет в другую команду на правах свободного агента.

В воскресенье, 28 января, Манчестер Юнайтед проведет матч 1/16 финала Кубка Англии против Ньюпорт Таун.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 02:20 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:41 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Мадрид будет принимать гонку Формулы-1. Известный проект трассы Новости автоспорта Вчера, 13:46 Мадрид будет принимать гонку Формулы-1. Известный проект трассы
Палестина и Иран победили своих соперников. Результаты группы C на Кубке Азии Новости футбола Вчера, 12:05 Палестина и Иран победили своих соперников. Результаты группы C на Кубке Азии
Аль-Насср отменил товарищеские матчи в Китае. Все из-за Роналду Новости футбола Вчера, 11:51 Аль-Насср отменил товарищеские матчи в Китае. Все из-за Роналду
Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024 Новости тенниса Вчера, 09:58 Зиннер победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2024
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:17 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 09:12 Арсенал хочет подписать «нового Бускетса» Новости футбола Сегодня, 09:02 Еще одна африканская сборная уволила главного тренера Новости футбола Сегодня, 08:49 Япония реабилитировалась за неудачу и вышла в плей-офф Кубка Азии Новости футбола Сегодня, 08:44 Барселона всё ещё сохраняет интерес к лидеру Манчестер Сити Новости автоспорта Сегодня, 08:07 Команда Формулы-1 AlphaTauri снова сменила свое название Новости футбола Сегодня, 07:53 РБ Лейпциг хочет получить вингера из Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 07:34 Нападающий Манчестер Юнайтед пропустит больше двух месяцев Новости футбола Сегодня, 07:08 Атлетико сделал предложение по полузащитнику Селтика Новости футбола Сегодня, 07:03 Ла Лига назвала 5 претендентов на приз лучшему игроку месяца
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фейенорд – ПСВ прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Бавария – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Замбия – Марокко прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Фулхэм – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Барселона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Хоккей Сегодня Бостон Брюинс — Каролина Харрикейнс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года