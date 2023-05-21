"Майнц" разгромно проиграл аутсайдеру Бундеслиги
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: инстаграм "Штутгарта"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Германии “Штутгарт” на выезде разгромил “Майнц” со счетом 4:1.
Победу гостям принесли голы Ватару Эндо, Серу Гирасси, Криса Фюриха и Танги Кулибали. У хозяев отличился Магнус Ингвартсен.
“Майнц” – “Штутгарт” - 1:4 (1:1)
Голы: Ингвартсен, 23 - 1:0, Эндо, 41 - 1:1, Гирасси, 64 - 1:2, Фюрих, 78 - 1:3, Кулибали, 90 - 1:4
“Майнц”: Дамен, да Кошта, Белль (Вайпер, 86), Кор, Фернандеш, Каси (Аарон Мартин, 86), Баррейро, Баркок (Ли Чжэ Сон, 65), Штах, Онисиво, Ингвартсен (Ажорк, 72).
“Штутгарт”: Бредлов, Вагноман, Антон, Загаду (Мавропанос, 71), Ито, Каразор, Нарти (Штенцель, 86), Эндо, Мвумпа (Кулибали, 86), Гирасси (Харагути, 87), Тиагу Томаш (Фюрих, 62).
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