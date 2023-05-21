В "Барселоне" все еще ждут Месси

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте выразил надежду на возвращение Лионеля Месси в клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководитель клуба выразил благодарность Месси за все, что он сделал для команды и сказал, что такая красивая история должна закончиться хорошо. О

“В такой ситуации все зависит только от решения самого Месси”, - сказал он.

Напомним, Месси начал свою карьеру в "Барселоне", за которую играл с 2005 по 2021 годы.

Сейчас он играет за ПСЖ, контракт с которым рассчитан до лета этого года.